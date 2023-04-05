Гарпок недоплатив 50% коштів за «зелену» електроенергію у березні

Рівень розрахунків державного підприємства "Гарантований покупець" за вироблену в Україні електроенергію з відновлюваних джерел продовжив знижуватись і у березні поточного року скоротився до 49,9%

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт держпідприємства.

Згідно з повідомленням, у лютому рівень розрахунків за "зелену" електроенергію складав 57,9%, у січні - 91%. Загалом за перші 3 місяці поточного року виплати складають 63,4%.

При цьому повідомляється, що заборгованість НЕК "Укренерго" за послугу зі збільшення частки електроенергії з відновлюваних джерел перед Гарпоком складає 15,3 млрд грн.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що завдяки "зеленій" генерації Україна побудує нову та децентралізовану енергосистему, якій будуть не страшні ракетні атаки. Водночас рівень недоплати підприємствам зеленої енергетики України за 2022 рік складає 50%.

Енергетичне співтовариство має на меті пришвидшити вирішення проблеми виплати 17,8 млрд грн боргів за електроенергію з ВДЕ.