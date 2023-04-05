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АНАЛІТИКА

Україна запропонувала Євросоюзу третину власних газосховищ

 

Україна під час переговорів у Брюсселі запропонувала Євросоюзу третину власних газосховищ. За словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова, до наступної зими в підземні сховища можна закачати до 10 млрд куб. м європейського газу, пише Euractive.

"Прямо зараз ми можемо надати до 10 млрд куб. м у сховищах. Я можу гарантувати, що це порожнє місце можна здати в оренду європейським країнам, які матимуть можливість зберігати газ в Україні. І коли їм це знадобиться, вони можуть повернути його до Європи", - сказав Чернишов.

Україна має найбільші в Європі потужності зі зберігання газу - 31 млрд кубометрів. За словами Чернишова, цього більше ніж достатньо для внутрішніх потреб України.

Минулого року перед опалювальним сезоном сховища Євросоюзу були заповнені більше ніж на 95%, що відповідає приблизно 100 млрд куб. м. У цьому контексті 10 млрд куб. м додаткового місця, яке пропонує Нафтогаз, можуть стати значним доповненням до енергетичної безпеки Європи, вказує видання.

Головне обмеження стосується надання Європою гарантій від військових ризиків для компаній, які хотіли б зберігати газ в Україні.

Українські сховища розташовані глибоко під землею і захищені від потенційних російських ударів, але існує загальний ризик, пов'язаний з війною, що створює невизначеність для європейських компаній.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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