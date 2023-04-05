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АНАЛІТИКА

Україна обговорює будівництво ще однієї лінії електропередач із Польщею - Енергоатом

 

Україна обговорює будівництво лінії електропередач між Рі́вненською атомною електростанцією (РАЕС) і польським Хелмом, що дасть змогу збільшити пропускну спроможність ліній до Європейського Союзу.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

«Лінія з РАЕС є однією з наших найпотужніших станцій і має 4 енергоблоки - генеруюча потужність 2835 МВт. Оскільки вона знаходиться на північному заході України, там реально побудувати лінію з ЄС. Знайшовся інвестор - це польська компанія ORLEN, яка запропонувала будівництво такої лінії на деяких умовах. Але це питання зараз обговорюється, зокрема і за участю Міністерства енергетики, НАЕК «Енергоатом», НЕК «Укренерго». Це буде проєкт, який дозволить нам збільшити пропускну спроможність ліній до Європейського Союзу», - сказав Котін.

За його словами, зараз будівництво розглядається на рівні пропозиції та протоколу про наміри, тому тривають перемовини на цю тему.

«На сьогодні є дуже багато проєктів, які спрямовані на те, щоб збільшити кількість цих інтерконекторів між Україною і ЄС. Один з них - лінія між Хмельницькою АЕС і польським містом Жешув , яка 30 років не працювала», - додав очільник Енергоатому.

Як повідомлялося, ДП «НАЕК «Енергоатом» готується до запуску повітряної лінії, яка через Польщу з'єднає українську та європейську енергосистеми. Ця повітряна лінія електропередачі була виведена з експлуатації і з 1991 року не працювала. А зараз у перспективі вона дасть Україні можливість експортувати й імпортувати електроенергію до країн ЄС, що матиме позитивний вплив для розвитку вітчизняної економіки.
 

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