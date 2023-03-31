«Зелений» тариф для ВДЕ-генерації на ІІ кв.-2023 несуттєво зросте

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила розмір "зелених" тарифів на другий квартал 2023 року для всіх видів ВДЕ-генерації для розрахунків у гривні на 1,08% з урахуванням підвищення курсу євро.

Відповідні постанови ухвалено на засіданні регулятора у п'ятницю.

Наприклад, якщо на перший квартал "зелений" тариф для однієї з категорій промислових СЕС становив 4,94 грн/кВт-год, то другого кварталу він становитиме 4,99 грн/кВт-год (без ПДВ).

Відповідно до обґрунтування проєкту постанов, "зелені" тарифи на електроенергію, що виробляється суб'єктами господарювання, генерувальними установками споживачів, зокрема енергетичними кооперативами та генерувальними установками приватних домогосподарств, встановлюються на наступний квартал із урахуванням середнього офіційного курсу гривні до курсу євро, визначеного за останні 30 календарних днів, що передують даті останнього засідання НКРЕКП у поточному кварталі.

У результаті до розрахунків прийнято середній офіційний курс гривні до євро за період з 1 до 30 березня 2023 року на рівні 3904,85 грн за EUR100, що на 1,08% більше, ніж у першому кварталі - 3863,03 грн за EUR100.

Як повідомлялося, "зелений" тариф на перший квартал поточного року, порівняно з останнім кварталом 2022 року, зріс на 6%. "Зелені" тарифи закріплені у євро, але розрахунки здійснюються у гривні, для чого за НКРЕКП закріплені повноваження перераховувати їх щокварталу залежно від курсу валют.

