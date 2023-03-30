Енергосистема України працює з резервом потужності – Галущенко

Станом на ранок 30 березня енергосистема України працює без обмежень споживачів із резервом потужності, але в Одеській та Чернігівській областях можливі нетривалі відключення.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики.

«Генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні. Протягом останньої доби завершено ремонтні роботи і відновлено електропостачання у постраждалих від негоди районах у північних, центральних та південних регіонах країни. Однак у деяких населених пунктах Одеської та Чернігівської областей ще можливі нетривалі відключення», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також частково відновлено електропостачання після нещодавніх обстрілів у Донецькій, Харківській та Херсонській областях.

Як повідомлялося, енергетики ДТЕК Одеські електромережі 28-29 березня 2023 року відновили електропостачання майже 222 тис. родин в Одеській області.