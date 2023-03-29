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Україна домовилася про залучення екстреної енергетичної допомоги з 15 країн ЄС
19:33 29.03.2023 |
НЕК «Укренерго» підписало із 15-ма системними операторами європейського енергетичного об'єднання ENTSO-E угоду, яка дозволить компанії звертатися по допомогу в непередбачуваних ситуаціях.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу компанії у Фейсбуці.
«Угода є ще одним важливим внеском в енергетичну стабільність і стійкість України. Завдяки солідарності та рішучості наших друзів, ОСП континентальної Європи, «Укренерго» може розраховувати на більшу екстрену допомогу. Сьогодні українська мережа ще сильніша, а це означає, що українці матимуть світло вдома навіть у найтемнішу пору», - зазначив очільник української компанії Володимир Кудрицький.
Він уточнив, що раніше Україна могла розраховувати на підтримку від енергосистем сусідніх держав. З підписанням нової угоди коло держав, у яких за потреби можна буде запитувати аварійну допомогу, розширилося й включає енергосистеми, з якими ми не є сусідніми.
Це ще більше посилює стійкість енергосистеми України, що критично важливо в умовах регулярних російських атак на нашу енергетичну інфраструктуру.
Аварійна допомога - це термінове постачання електроенергії з іншої країни на запит системного оператора у випадку, якщо внутрішні резерви та засоби для уникнення одночасного вимкнення великої кількості споживачів уже вичерпані. Від імпорту вона відрізняється тим, що це екстрений захід для подолання позаштатної ситуації й потребу в ньому неможливо спрогнозувати завчасно. Імпорт здійснюється у заздалегідь визначені строки згідно з підписаними комерційними контрактами.
Як повідомлялось, напередодні Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E ухвалила рішення про подальше збільшення можливостей імпорту електроенергії із України до 850 МВт з нинішніх 700 МВт.
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