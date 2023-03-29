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АНАЛІТИКА

Галущенко хоче отримувати половину електроенергії від АЕС, а решту 50% – з відновлюваних джерел

 

Україна збирається прискорити розвиток генерації на відновлюваних джерелах із доведенням її частки в енергетичному міксі країни до 50% паритетно з атомною генерацією.

"Ми бачимо майбутній енергетичний мікс України таким: 50% - це атомна генерація, яка й наразі виробляє понад половину всієї електроенергії в Україні, і решта 50% - буде вироблятися відновлюваними джерелами енергії", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час виступу на панельній дискусії в рамках Berlin Energy Transition Dialogue 2023.

Галущенко наголосив, що Україна залишається відданою глобальним цілям зеленого переходу, водночас прискорити розвиток ВДЕ змушує і воєнна ситуація.

"Із 10 жовтня 2022 року українська енергосистема була 271 раз вражена росіянами. Внаслідок цих атак були пошкоджені або зруйновані системи передачі, що не дозволяло передавати електроенергію з одного регіону в інший", - пояснив він.

Міністр наголосив, що розвиток відновлюваних джерел енергії дозволить децентралізувати генерацію електроенергії по всій країні, знизити вразливість енергосистеми для ворожих атак і підвищити безпеку постачання.

"Енергетична стратегія України передбачає, що до 2035 року в Україні буде 25% ВДЕ. Але тепер, з огляду на руйнування, завдані ворогом нашим об'єктам теплової генерації та мережам, ми маємо посилити розвиток відновлюваних джерел енергії і прискорювати енергетичний перехід. Це питання національної безпеки і безпеки передачі електроенергії", - резюмував міністр.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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