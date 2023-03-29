ЄС може надати гарантії від воєнних ризиків для компаній, що планують зберігати газ в українських ПСГ - глава «Нафтогазу»

Глава НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов розраховує на надання Європою гарантій від воєнних ризиків для компаній, які можуть і хочуть зберігати газ в Україні.

За повідомленням НАК, стимулювання розробки багатосторонніх фінансових гарантій для учасників ринку газу, які бажають працювати в Україні, стала однією з головних тем зустрічі української делегації з єврокомісаром з енергетики Кадрі Сімсон у Брюсселі.

"Єврокомісар Сімсон запевнила, що робоча група під її керівництвом із підтримки України почне розробляти такий механізм", - написав Чернишов на своїй фейсбук-сторінці.

Він нагадав, що українські підземні газосховища є найбільшими в Європі та третіми за обсягами у світі, і їх можуть використовувати для зберігання газу учасники європейського ринку.

Як повідомлялося, Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг 1 березня 2023 року, ухвалила попереднє рішення про сертифікацію оператора газосховищ АТ "Укртрансгаз".

Успішна сертифікація компанії сприятиме зростанню інтересу до українських газосховищ на європейському газовому ринку та допоможе "Укртрансгазу" розвивати нові партнерства.

До системи 12 підземних сховищ "Укртрансгазу", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", загальною проєктною ємністю 31 млрд куб. м входять Більче-Волицько-Угерське ПСГ (17,05 млрд куб. м), Угерське (1,9 млрд куб. м), Дашавське (2,15 млрд куб. м), Опарське (1,92 млрд куб. м) , Богородчанське (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанське (1,5 млрд куб. м), Солохівське (1,3 млрд куб. м), Олишівське (0,31 млрд куб. м), Пролетарське (1 млрд куб. м) м), Кегичівське (0,7 млрд куб. м), Краснопопівське (0,42 млрд куб. м) і Вергунське (0,4 млрд куб. м), що розташовано на тимчасово окупованій території.