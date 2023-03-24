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АНАЛІТИКА

Ціна на газ у Європі впала нижче за $490/тис. куб. м

 

Ціни на газ у Європі на початку торгів у п'ятницю знижуються на незначні 2%. Це випливає із даних лондонської біржі ICE.

Квітневі (найближчі) ф'ючерси за індексом TTF (найбільшого в Європі хаба, розташованого в Нідерландах) відкрили торги на рівні $481/тис. куб. м. Станом на 9:31 кск вартість становила $477 (-2%).

Динаміка котирувань наводиться від розрахункової ціни попереднього торгового дня - $486,7/тис. куб. м.

Біржові ціни на газ у Європі стійко знижуються з кінця минулого року і 9 березня вперше більш ніж за півтора року - з 27 липня 2021 року - опустилися до $450/тис. куб. м. Це майже вчетверо нижче за рівні початку грудня, коли котирування в окремі дні перевищували $1 700, і більш ніж у вісім разів нижче за рекордні значення перших днів березня минулого року - майже $3 900/тис. куб. м.
За матеріалами: EnKorr
 

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