Фінансові новини
- |
- 24.03.23
- |
- 12:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціна на газ у Європі впала нижче за $490/тис. куб. м
11:45 24.03.2023 |
Ціни на газ у Європі на початку торгів у п'ятницю знижуються на незначні 2%. Це випливає із даних лондонської біржі ICE.
Квітневі (найближчі) ф'ючерси за індексом TTF (найбільшого в Європі хаба, розташованого в Нідерландах) відкрили торги на рівні $481/тис. куб. м. Станом на 9:31 кск вартість становила $477 (-2%).
Динаміка котирувань наводиться від розрахункової ціни попереднього торгового дня - $486,7/тис. куб. м.
Біржові ціни на газ у Європі стійко знижуються з кінця минулого року і 9 березня вперше більш ніж за півтора року - з 27 липня 2021 року - опустилися до $450/тис. куб. м. Це майже вчетверо нижче за рівні початку грудня, коли котирування в окремі дні перевищували $1 700, і більш ніж у вісім разів нижче за рекордні значення перших днів березня минулого року - майже $3 900/тис. куб. м.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Представництво МКС буде в Україні: у Гаазі підписали угоду
|У Орбана забрали вето: як вдалося зняти угорську блокаду зустрічей Україна-НАТО
|НАБУ повідомило про підозру ексголові Фонду держмайна Сенниченку
|НБУ з 1 квітня зніме заборону на виведення нерезидентами коштів від сплати відсотків за ОВДП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|До сівби в Україні приступили вже 18 областей - засіяли 293 тисяч гектарів ярими культурами
|Укрзалізниця дозволила перевезення зерна піввагонами
|Ціна на газ у Європі впала нижче за $490/тис. куб. м
|Світовий банк готовий допомогти Україні з пошуком балансу в питанні податків
|СБУ: Заарештовано «приховані» активи дружини Медведчука на понад 440 млн грн
|Виплавка сталі в Україні за лютий упала в 3,7 раза порівняно з минулим роком, – Worldsteel
Бізнес
|Біодрук виходить на новий рівень — гнучкий 3D-принтер відновлює пошкоджені тканини всередині людського тіла
|Російські спецслужби розповсюджують заражене ПЗ через торренти – Держспецзв'язку
|Qualcomm представила Snapdragon 7+ Gen 2: новий процесор для середньобюджетних смартфонів
|США розслідують шпигунство за журналістами через TikTok
|Бізнесмена з КНР затримали в США за підозрою у криптошахрайстві на сотні мільйонів доларів
|SpaceX представила тариф Starlink Roam із глобальним роумінгом за $200
|Dell анонсувала свій перший Windows-ноутбук на ARM-процесорі Snapdragon