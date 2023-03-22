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АНАЛІТИКА

НКРЕКП встановила тариф на е/е постачальника «останньої надії» на ІІ кв. 2023р у розмірі 518,20 грн/МВт-год

 

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), встановила тариф на електроенергію постачальника "останньої надії" (ПОН), функції якого виконує держпідприємство "Укрінтеренерго", на другий квартал 2023 року в розмірі 518, МВт-год без ПДВ, що на 0,2% вище, ніж у першому кварталі (517,04 грн/МВт-год).

"Тариф на послуги ППН на розрахунковий період розраховується та встановлюється НКРЕКП на підставі даних щодо фактичних цін на електричну енергію на ринку "на добу вперед" за перші два місяці базового періоду, що визначаються ДП "Оператор ринку", - йдеться в обґрунтуванні проєкту відповідної постанови , ухваленому регулятором на засіданні в середу.

Постанова комісії з новим тарифом для ПОН набуває чинності з 1 квітня 2023 року.

"Укрінтеренерго" виконує функцію постачальника "останньої надії" на ринку електроенергії з 1 січня 2019 року та було визначено урядом на позаконкурсній основі. Перебуває в управлінні Міністерства економіки.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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