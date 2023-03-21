Молдовська компанія Energocom вперше продала електроенергію Україні

Компанія Energocom у вівторок у тестовому режимі продала 1 МВтгод електроенергії Україні. Раніше компанія лише купувала електроенергію в українських виробників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NewsMaker із посиланням на заяву компанії у Фейсбуці.

"У рамках цього тесту електроенергію закупили в ЄС, провели транзитом через молдавську енергосистему і продали українським постачальникам", - повідомили у компанії.

Також було зазначено, що укладати подібні угоди компанії допомагають профіль Energocom та реєстрація на єдиній європейській платформі JAO.

Водночас у молдовській компанії заявили про здійснення аналізу процедури транзиту, щоб бути готовими до будь-якої ситуації на ринку.

Як повідомляв Укрінформ, енергетичне сполучення Хмельницька АЕС-Жешув напругою 750 кВ, яке не діяло з 90-х років минулого століття, буде відновлено впродовж кількох тижнів.Україна віддавна закликала відновити це енергетичне сполучення з Польщею.