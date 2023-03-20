Зеленський підписав закон про розвиток високоефективної когенерації

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який створює умови для розвитку в Україні високоефективної когенерації відповідно до положень Європейського Союзу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

"17 березня Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України щодо розвитку високоефективної когенерації, який було розроблено Держенергоефективності та прийнято парламентом 24 лютого 2023 року у другому читанні та у цілому", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки цьому закону в Україні буде створено умови для запровадження саме високоефективного виробництва теплової та електричної енергії, імплементуючи при цьому вимоги Директиви 2012/27/ЄС про енергоефективність.

Когенерація вважається високоефективною, якщо ефективність генерації енергії когенераційною установкою порівняно з еталонними значеннями ефективності окремого виробництва теплової та електричної енергії дає економію первинної енергії, на рівні: понад 10% (для установок потужністю понад 1 МВт включно) та більше 0% (для малих когенераційних установок потужністю від 50 кВт до 1 МВт та мікрокогенераційних установок потужністю до 50 кВт).

Таким чином, розвиток високоефективної когенерації дає змогу підвищити ефективність використання палива. Це, своєю чергою, сприятиме значній економії паливно-енергетичних ресурсів в масштабах країни. Виняткова перевага високоефективної когенерації - це можливість децентралізації генерації електричної енергії, що критично необхідно в умовах терористичних атак росії.

Зауважується, що усе це свідчить, що завдяки високоефективним когенераційним установкам українські міста отримають унікальні можливості - надійний, постійний доступ споживачів до теплової та електричної енергії, енергобезпеку, енергоефективність, заощаджені енергоресурси та навіть декарбонізацію.

Щоб стимулювати перехід на високоефективну когенерацію, законом передбачається: заміна механізму кваліфікації когенераційних установок на кваліфікацію високоефективної когенерації за вимогами вищезгаданої Директиви ЄС та запровадження гарантій походження електроенергії, виробленої високоефективними когенераційними установками.

Кваліфікацію високоефективної когенерації та видачу гарантій походження здійснюватиме Держенергоефективності.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 24 лютого прийняла в другому читанні законопроєкт №4527, який створює умови для розвитку в Україні високоефективної когенерації відповідно до положень Європейського Союзу.