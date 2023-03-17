Україна планує побудувати 20 ММР замість енергоблоків ТЕС - глава Міненерго

Україна в рамках "зеленого переходу" розглядає можливість спорудження до 20 малих модульних реакторів (ММР) замість зруйнованих під час війни енергоблоків теплової генерації, заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час відвідування однієї з енергокомпаній 16 березня.

"Це найкраща опція для заміни теплової генерації. Ми будемо рухатися в рамках "зеленого переходу" за технологією ММР, це найкраща технологія", - сказав він.

Водночас, як зазначив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, ММР є дуже перспективними для України, і наразі атомники спільно з Міністерством енергетики розробляють багато програм із різними світовими компаніями, які розвивають технології малих модульних реакторів.

Зокрема, "Енергоатом" наразі співпрацює в напрямі ММР з американськими Westinghouse, що пропонує свій реактор AP-300, NuScale і Holtec International, британською RolIs Royce і ще з кількома компаніями, з якими підписано відповідні меморандуми.

"Наразі над цією темою працює достатня кількість компаній, які пропонують свої проєкти. Ми намагаємося відслідковувати все, що відбувається в цій сфері, і тримаємо все під контролем, і щойно визначиться технологія, з якою ми зможемо рухатися, перейдемо в площину практичної реалізації", - доповнив глава НАЕК.

Як повідомлялося, "Енергоатом" і NuScale у вересні 2021 року підписали меморандум про співпрацю у сфері будівництва в Україні малих модульних реакторів.

Також про старт пілотного проєкту впровадження в Україні ММР у партнерстві зі США, Японією та Республікою Корея для виробництва водню та аміаку оголосили в листопаді 2022 року спеціальний уповноважений президента США з питань клімату Джон Керрі та міністр енергетики України Герман Галущенко. Як заявив тоді український міністр, проєкт може бути реалізовано протягом двох-трьох років.

