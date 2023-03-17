В Україні вироблятимуть ядерне паливо, яке замінить російське на ринку ЄС - Галущенко

Міністр енергетики України Герман Галущенко відвідав підприємство, де вироблятимуть ядерне паливо для вітчизняних атомних енергоблоків, а згодом і для експорту до інших країн.

Про це повідомляє Міністерство енергетики, передає Укрінформ.

Як зазначається, сьогодні в Європі працюють 17 блоків ВВЕР-440, які поки що не мають альтернативи російському паливу. Україна своєю чергою вже розпочала виробництво складових частин паливних блоків ВВЕР-1000, а згодом почне виробництво палива і для блоків ВВЕР-440. Проєкт реалізується НАЕК «Енергоатом» у рамках співпраці з американською компанією Westinghouse.

«На жаль, багато європейських країн залишаються залежними від російських ядерних технологій. Водночас Україна, відмовившись від російського ядерного палива, перевела свої атомні енергоблоки на ядерне паливо американського виробника Westinghouse. Здійснити такий перехід також виявили бажання Чехія, Словаччина, Фінляндія, Болгарія. І в перспективі Україна може стати постачальником ядерного палива для цих країн», - зазначив Галущенко.

За словами міністра, на виробничій лінії українського підприємства випускатимуться тепловидільні збірки ядерних реакторів атомних електростанцій. У 2023 році планується завершити ліцензування і вийти на промислове виробництво хвостовиків, а 2024 року - на промислове виробництво голівок для паливних касет. Зазначені компоненти будуть використовуватись для виробництва ядерного палива для потреб «Енергоатому» на підприємстві Westinghouse у місті Вестерос у Швеції.

Президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін додав, що за планом на створення власної лінії з виробництва ядерного палива Енергоатом планує вийти за три роки.

«Україна є світовим лідером у галузі атомної енергетики. І сьогодні наші фахівці-ядерники спільно з американськими партнерами працюють над тим, щоб витіснити росію зі світового ринку ядерних технологій», - підкреслив Галущенко.

Як повідомлялося, сім енергоблоків українських атомних електростанцій, єдиним оператором яких є ДП «НАЕК «Енергоатом», повністю переведені на паливо американської Westinghouse Electric Sweden AB, яка є багаторічним партнером компанії. А з 2024 року цим паливом мають забезпечуватися всі 15 енергоблоків вітчизняних АЕС.