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Через три роки Україна зможе сама виготовляти паливо для АЕС – Котін
14:33 16.03.2023 |
Україна працює над виробництвом власного ядерного палива, і уже через три роки планує забезпечити ним половину потреб вітчизняних АЕС.
Як передає Укрінформ, про це повідомив президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін під час інтерв'ю BBC News Ukrainian.
"Енергоатом" підписав угоду з Westinghouse, відповідно до якої Україна робить свою лінію виробництва ядерного палива. Частину палива ми вже виробляємо. Зараз йде підготовка лінії збірки ядерного палива в Україні. Через три роки ми зможемо самі виготовляти паливо для себе», - сказав Котін.
За його словами, зараз в Україні є достатньо запасів російського палива і Westinghouse для того, щоб реактори працювали ще як мінімум два роки. Чотири роки - це час, скільки воно буде працювати в реакторі. І через шість років остання російська збірка вийде з українських реакторів.
«Головне в тому, що на початку війни ми повністю відмовилися від закупівлі палива у росіян. І зараз будемо брати тільки Westinghouse. І через три роки наша лінія піде в роботу за технологією Westinghouse. Частину палива будемо виробляти самі, а іншу частину брати у Westinghouse. Доля Westinghouse буде приблизно 50%», - додав Котін.
Як повідомлялося, сім енергоблоків українських атомних електростанцій, єдиним оператором яких є ДП «НАЕК «Енергоатом», повністю переведені на паливо американської Westinghouse Electric Sweden AB, яка є багаторічним партнером компанії. А з 2024 року цим паливом мають забезпечуватися всі 15 енергоблоків вітчизняних АЕС.
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