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Фінляндія передала Україні сонячну електростанцію та іншу допомогу у сфері енергетики
10:41 16.03.2023 |
Фінляндія надіслала в Україну черговий пакет підтрмики у енергосфері, у який увійшла інтелектуальна сонячна енергосистема.
Про це 15 березня повідомило міністерство внутрішніх справ країни, пише "Європейська правда".
Електростанція оснащена інтелектуальною системою резервного живлення, яка допоможе забезпечити роботу критичного електрообладнання під час відключення електроенергії.
Пожертву зробила фінська енергетична компанія PlayGreen. Електростанція має прибути в Україну наступного тижня.
В останні кілька тижнів з Фінляндії в Україну також вирушили 77 трансформаторів, великогабаритне резервне енергетичне обладнання та мобільні тепло- та парогенератори.
"Фінляндія суттєво допомогла Україні у забезпеченні виробництва енергії в розпал війни. Хочу подякувати фінським операторам за те, що бажання допомогти залишилося високим. В Україні все ще існує постійна потреба в цивільній матеріальній допомозі... Фінляндія надаватиме Україні допомогу до тих пір, поки вона буде потрібна", - заявила міністр внутрішніх справ Кріста Мікконен .
Фінляндія є однією з країн, яка надала Україні найбільше матеріальної допомоги в енергетичному секторі. За даними ERCC (Координаційного центру реагування на надзвичайні ситуації ЄС), всього Фінляндія запропонувала понад 600 трансформаторів і понад 100 генераторів.
У березні Фінляндія оголосила, що надасть Україні додаткові 29 мільйонів євро гуманітарної допомоги та підтримки співпраці з метою розвитку.
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