Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фінляндія передала Україні сонячну електростанцію та іншу допомогу у сфері енергетики

 

Фінляндія надіслала в Україну черговий пакет підтрмики у енергосфері, у який увійшла інтелектуальна сонячна енергосистема.

Про це 15 березня повідомило міністерство внутрішніх справ країни, пише "Європейська правда".

Електростанція оснащена інтелектуальною системою резервного живлення, яка допоможе забезпечити роботу критичного електрообладнання під час відключення електроенергії.

Пожертву зробила фінська енергетична компанія PlayGreen. Електростанція має прибути в Україну наступного тижня.

В останні кілька тижнів з Фінляндії в Україну також вирушили 77 трансформаторів, великогабаритне резервне енергетичне обладнання та мобільні тепло- та парогенератори.

"Фінляндія суттєво допомогла Україні у забезпеченні виробництва енергії в розпал війни. Хочу подякувати фінським операторам за те, що бажання допомогти залишилося високим. В Україні все ще існує постійна потреба в цивільній матеріальній допомозі... Фінляндія надаватиме Україні допомогу до тих пір, поки вона буде потрібна", - заявила міністр внутрішніх справ Кріста Мікконен .

Фінляндія є однією з країн, яка надала Україні найбільше матеріальної допомоги в енергетичному секторі. За даними ERCC (Координаційного центру реагування на надзвичайні ситуації ЄС), всього Фінляндія запропонувала понад 600 трансформаторів і понад 100 генераторів.

У березні Фінляндія оголосила, що надасть Україні додаткові 29 мільйонів євро гуманітарної допомоги та підтримки співпраці з метою розвитку.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2728
  0,1682
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1491  0,05 0,13 38,8631  0,02 0,04
EUR 40,0459  0,24 0,59 41,0672  0,20 0,48

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес