В Україні планують побудувати 10 заводів із виробництва біометану за два роки

В Україні за підтримки Європейського інвестиційного банку планують побудувати до кінця року 5 заводів із виробництва біометану, ще стільки ж наступного, що наблизить нашу державу до заміщення імпорту природного газу.

Про це повідоми голова Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду на нараді із представниками Мінагрополітики, Міненерго, Мінекономіки, Державної митної служби, операторами ГТС та асоціацій, передає Укрінформ з посиланням на сайт парламенту.

«Цього року Європейський інвестиційний банк планує виділити 50 млн доларів для підтримки агропереробки, зокрема розвитку виробництва біометану та біоетанолу. Сподіваємось, це тільки початок. Відповідно, ми як законодавці, готові підтримувати наших аграріїв у цих ініціативах, тож працюємо над законопроєктами», - зазначив Гайду.

Він уточнив, що найбільше біометану в Україні можна генерувати із соломи зернових культур та стебел кукурудзи, які залишаються на полях після жнив. Його виробництво може допомогти відмовитись від імпорту газу, а також налагодити процес експорту виробленого палива.

«Оскільки Україна має найбільшу в Європі площу сільськогосподарських земель, то потенціал виробництва біометану великий. Бачимо зацікавленість аграріїв. А отже, будуть і нові робочі місця, нові підприємства. Виробництво біогазу з агропродукції - це крок до енергонезалежності України », - резюмував Гайду.

Як повідомлялось, Уряд України та Європейська комісія уклали Меморандум щодо стратегічного партнерства у сферах біометану, водню та інших синтетичних газів.

Мета співробітництва - поглиблення співпраці у розвитку відновлюваної енергетики, зокрема, екологічно чистих, сталих газів та їх деривативів, а також синхронізація зусиль щодо прискорення «зеленого» переходу.