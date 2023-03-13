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Українська генерація працює із резервом потужності - Галущенко
12:51 13.03.2023 |
Українські енергетики стабілізували ситуацію в енергосистемі після масованого обстрілу, який відбувся 9 березня.
Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міненерго.
«Ситуацію в енергосистемі після останнього масованого обстрілу стабілізовано, генерація працює із резервом потужності. Однак у деяких регіонах ще можуть діяти обмеження через ремонти мереж. Енергетики 24/7 працюють над покращенням стабільності та стійкості електропостачання. Вдячний їм за цю титанічну роботу», - зазначив Галущенко.
Міністр додав, що у найбільш проблемних районах Харківщини заживлені всі абоненти, повністю відновлене електропостачання в Миколаївській області. Наразі лише на Житомирщині зберігаються обмеження для деяких категорій споживачів.
Як повідомлялося, через перевантаження обладнання діють аварійні відключення в деяких районах Києва та Київщини. В інших регіонах станом на 13 березня обмеження енергоспоживання не застосовувалось, ліміти не доводились.
Російські війська 9 березня завдали масованого удару по Україні. Зафіксовано влучання у Києві, Житомирі, на Одещині, Харківщині, Дніпропетровщині. Є загиблі та поранені. Пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.
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