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АНАЛІТИКА

В МАГАТЕ підтримали перепризначення Гроссі гендиректором на другий термін

 

Рада правління МАГАТЕ підтримала перепризначення Рафаеля Гроссі на посаду генерального директора на другий термін, до 2027 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Перепризначення було схвалено шляхом акламації, що означає, що голосування не проводилося й жодна країна не висловила власних заперечень.

Зазначається, що рішення повинно бути затверджено під час Генеральної конференції МАГАТЕ, яка відбудеться восени.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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