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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Енергетики уникли колапсу енергосистеми під час масованої повітряної атаки РФ 9 березня – глава «Укренерго»

 

Енергосистема України не зазнала копапсу внаслідок 15-ї масованої ракетноїї атаки російських загарбників на неї в ніч на 9 березня, проте через пошкодження виникли проблеми з доставкою е/е в низку регіонів, передає Енергореформа.

Про це повідомив глова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Енергосистема працює, не скопапсувала, не погашена, але пошкодження є в багатьох регіонах - як ТЕС, так і підстанцій "Укренерго", через які передається е/е, і це призводить до обмежень енергопостачання в низці областей", - описав ситуацію очільник системного оператора.

За його словами, зараз триває остаточна оцінка завданої шкоди, а енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки.

"Це була масшабна атака як за кількістю, так і за номенклатурою озброєння. Працюємо над відновленням енергоживлення, десь буде швидше, десь потрібно буде більше часу. Всередині чи наприкінця дня надамо більш точну інформацію щодо відновлення", - зазначив Кудрицький.

Відповідаючи на запитання ведучого про імпорт електроенергії з Європи, глава "Укренерго" наголосив, що проблем з покриттям споживання в Україні немає, а є проблема в магістральній мережі, якою поставляються ресурс.

Разом з тим, за його словами Україна завжди має можливості використати великі європейські резерви у випадку необхідності.

Як повідомляла Енергореформа, обмеження електропостачання через 15-у масовану ракетну атаку росіян і пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури застосовуються в Житомирській, Харківській та Одеській областях.
 

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