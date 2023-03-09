Фінансові новини
- |
- 09.03.23
- |
- 11:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нацкомісія планує підвищити тарифи для обленерго на 17-21%
09:57 09.03.2023 |
Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), цього тижня планує затвердити тарифи на розподіл електроенергії для операторів систем розподілу (так звані "обленерго") на другий квартал та друге півріччя 2023 року.
Відповідні проєкти постанов розглядатимуться на засіданні регулятора у п'ятницю, 10 березня, повідомляє галузеве видання ExPro.
В середньому тарифи на розподіл на другий квартал 2023 року, порівняно з першим кварталом, зростуть для 1-го класу напруги на 21%, а для 2-го класу напруги - на 17%.
Крім того, на друге півріччя 2023 року тарифи в середньому планується ще підняти. Для 1-го класу напруги зростання, порівняно із другим кварталом, складе 24%, для 2-го класу напруги - 20%.
На другий квартал 2023 року найвищий тариф на розподіл електроенергії в Україні може отримати ТОВ "Луганське енергетичне обʼєднання" (496,01 грн/МВт-год для 1-го класу напруги та 1876,85 грн/МВт-год для 2-го класу напруги), найнижчий - ПрАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" (39,26 грн/МВт-год для 1-го класу напруги ат 390,21 грн/МВт-год для 2-го класу напруги).
Найбільше на другий квартал можуть зрости тарифи на розподіл для мереж АТ "Укрзалізниця" - на 31-34%.
Також, 10 березня планується встановити тарифи на послуги постачальників універсальних послуг.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Українська армія збила 34 із 48 російських крилатих ракет, запущених окупантами по території України вночі, знищила 4 дрони-камікадзе - Залужний
ТОП-НОВИНИ
|«Укренерго» застосувало обмеження споживачів. Окупанти вдарили «шахедами», крилатими та гіперзвуковими ракетами
|Польща готова передати Україні власні МіГ-29 – президент
|Посли ЄС погодили додаткові 2 млрд євро для фонду, з якого фінансують зброю для України
|Україна отримала перелік з 29 тисяч актів права ЄС в рамках підготовку до вступу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
У РУБРИЦІ
|Експорт агропродукції автотранспортом із України в Європу зростає
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 09.03.23
|Нацкомісія планує підвищити тарифи для обленерго на 17-21%
|Кабмін відновить найближчим часом програму «Доступні кредити 5-7-9%» для аграріїв
|Роботу в Євросоюзі знайшли близько 1,1 мільйона українських біженців
|«Укренерго» застосувало обмеження споживачів. Окупанти вдарили «шахедами», крилатими та гіперзвуковими ракетами
|Ціни на нафту не змінилися, як сподівається Китай, падіння цін на акції в США суперечить економічним побоюванням
Бізнес
|Volkswagen представив оновлений хетчбек ID.3
|До чверті співробітників найбільших українських IT-компаній працюють з-за кордону
|Єврокомісія залагодила спір із WhatsApp через порушення приватності користувачів
|Toyota RAV4 Hybrid визнано найбільш продаваним електрифікованим автомобілем
|Дохід Twitter у грудні 2022 року впав на 40% у річному порівнянні
|iQOO 11 та Xiaomi 13 Pro - найкращі флагмани за співвідношенням продуктивність / ціна
|Пік Маттерхорн зникне з упаковки шоколаду Toblerone через закон про «швейцарськість»