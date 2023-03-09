Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нацкомісія планує підвищити тарифи для обленерго на 17-21%

 

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), цього тижня планує затвердити тарифи на розподіл електроенергії для операторів систем розподілу (так звані "обленерго") на другий квартал та друге півріччя 2023 року.

Відповідні проєкти постанов розглядатимуться на засіданні регулятора у п'ятницю, 10 березня, повідомляє галузеве видання ExPro.

В середньому тарифи на розподіл на другий квартал 2023 року, порівняно з першим кварталом, зростуть для 1-го класу напруги на 21%, а для 2-го класу напруги - на 17%.

Крім того, на друге півріччя 2023 року тарифи в середньому планується ще підняти. Для 1-го класу напруги зростання, порівняно із другим кварталом, складе 24%, для 2-го класу напруги - 20%.

Нацкомісія планує підвищити тарифи для обленерго на 17-21%

 

На другий квартал 2023 року найвищий тариф на розподіл електроенергії в Україні може отримати ТОВ "Луганське енергетичне обʼєднання" (496,01 грн/МВт-год для 1-го класу напруги та 1876,85 грн/МВт-год для 2-го класу напруги), найнижчий - ПрАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" (39,26 грн/МВт-год для 1-го класу напруги ат 390,21 грн/МВт-год для 2-го класу напруги).

Найбільше на другий квартал можуть зрости тарифи на розподіл для мереж АТ "Укрзалізниця" - на 31-34%.

Також, 10 березня планується встановити тарифи на послуги постачальників універсальних послуг.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,5671
  0,4461
 1,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1242  0,04 0,10 38,8768  0,10 0,26
EUR 39,9597  0,06 0,15 40,8823  0,19 0,46

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес