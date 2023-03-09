Нацкомісія планує підвищити тарифи для обленерго на 17-21%

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), цього тижня планує затвердити тарифи на розподіл електроенергії для операторів систем розподілу (так звані "обленерго") на другий квартал та друге півріччя 2023 року.

Відповідні проєкти постанов розглядатимуться на засіданні регулятора у п'ятницю, 10 березня, повідомляє галузеве видання ExPro.

В середньому тарифи на розподіл на другий квартал 2023 року, порівняно з першим кварталом, зростуть для 1-го класу напруги на 21%, а для 2-го класу напруги - на 17%.

Крім того, на друге півріччя 2023 року тарифи в середньому планується ще підняти. Для 1-го класу напруги зростання, порівняно із другим кварталом, складе 24%, для 2-го класу напруги - 20%.

На другий квартал 2023 року найвищий тариф на розподіл електроенергії в Україні може отримати ТОВ "Луганське енергетичне обʼєднання" (496,01 грн/МВт-год для 1-го класу напруги та 1876,85 грн/МВт-год для 2-го класу напруги), найнижчий - ПрАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" (39,26 грн/МВт-год для 1-го класу напруги ат 390,21 грн/МВт-год для 2-го класу напруги).

Найбільше на другий квартал можуть зрости тарифи на розподіл для мереж АТ "Укрзалізниця" - на 31-34%.

Також, 10 березня планується встановити тарифи на послуги постачальників універсальних послуг.