Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Енергосистема не має дефіциту потужності, але є потреба в додатковому обладнанні – Міненерго

 

Протягом останніх тижнів українська енергосистема не має дефіциту потужності, проте все ще існує велика потреба в додаткових поставках обладнання для забезпечення стабільного функціонування електроенергетики.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Важливо мати запас обладнання на майбутнє. Ремонт і перебудова займе багато часу. Ми маємо особливо гостру потребу у високовольтному обладнанні, зокрема трансформаторах, розподільній газовій генерації та іншому енергетичному обладнанні", - наголосив заступник міністра енергетики Ярослав Демченков.

Заступник міністра також наголосив, що енергетична система України стала ключовою мішенню російського агресора. Водночас вона продемонструвала надзвичайну стійкість завдяки проведеній в умовах війни синхронізації з європейською ENTSO-E, героїчній роботі українських енергетиків та підтримці міжнародних партнерів, які сформували міжнародну коаліцію на підтримку України та її енергетичного сектору.

Як повідомлялося, станом на ранок 8 березня дефіцит потужності в енергосистемі відсутній уже 25 днів поспіль, ситуація в енергосистемі залишається стабільною.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,5671
  0,4461
 1,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1641  0,13 0,34 38,9791  0,12 0,31
EUR 40,0203  0,30 0,75 41,0694  0,29 0,70

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес