Енергосистема не має дефіциту потужності, але є потреба в додатковому обладнанні – Міненерго

Протягом останніх тижнів українська енергосистема не має дефіциту потужності, проте все ще існує велика потреба в додаткових поставках обладнання для забезпечення стабільного функціонування електроенергетики.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Важливо мати запас обладнання на майбутнє. Ремонт і перебудова займе багато часу. Ми маємо особливо гостру потребу у високовольтному обладнанні, зокрема трансформаторах, розподільній газовій генерації та іншому енергетичному обладнанні", - наголосив заступник міністра енергетики Ярослав Демченков.

Заступник міністра також наголосив, що енергетична система України стала ключовою мішенню російського агресора. Водночас вона продемонструвала надзвичайну стійкість завдяки проведеній в умовах війни синхронізації з європейською ENTSO-E, героїчній роботі українських енергетиків та підтримці міжнародних партнерів, які сформували міжнародну коаліцію на підтримку України та її енергетичного сектору.

Як повідомлялося, станом на ранок 8 березня дефіцит потужності в енергосистемі відсутній уже 25 днів поспіль, ситуація в енергосистемі залишається стабільною.