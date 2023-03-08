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Енергосистема не має дефіциту потужності, але є потреба в додатковому обладнанні – Міненерго
19:39 08.03.2023 |
Протягом останніх тижнів українська енергосистема не має дефіциту потужності, проте все ще існує велика потреба в додаткових поставках обладнання для забезпечення стабільного функціонування електроенергетики.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
"Важливо мати запас обладнання на майбутнє. Ремонт і перебудова займе багато часу. Ми маємо особливо гостру потребу у високовольтному обладнанні, зокрема трансформаторах, розподільній газовій генерації та іншому енергетичному обладнанні", - наголосив заступник міністра енергетики Ярослав Демченков.
Заступник міністра також наголосив, що енергетична система України стала ключовою мішенню російського агресора. Водночас вона продемонструвала надзвичайну стійкість завдяки проведеній в умовах війни синхронізації з європейською ENTSO-E, героїчній роботі українських енергетиків та підтримці міжнародних партнерів, які сформували міжнародну коаліцію на підтримку України та її енергетичного сектору.
Як повідомлялося, станом на ранок 8 березня дефіцит потужності в енергосистемі відсутній уже 25 днів поспіль, ситуація в енергосистемі залишається стабільною.
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