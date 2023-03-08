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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Обсяг Фонду підтримки енергетики України виріс до EUR151 млн – Міненерго

 

До Фонду підтримки енергетики України, створеного у квітні 2022 року Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, надійшов уже EUR151 млн, передає Енергореформа.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

"З цих коштів на потреби українських енергетичних компаній розподілені приблизно EUR138 млн", - йдеться у його повідомленні у Телеграм-каналі 8 березня.

Міненерго уточнило, що кошти, зокрема, надійшли від Німеччини, Великої Британії, Іспанії, Ісландії, Данії, Європейської комісії, Регіональної асоціації органів регулювання енергетики (ERRA), Регіонального центру досліджень енергетичної політики.

"Допомога міжнародних партнерів у рамках Фонду підтримки енергетики України дозволяє закупити енергетичне обладнання, яке ми не можемо отримати у вигляді гуманітарної допомоги. Але водночас воно є критично необхідним для відновлення генерації та проведення ремонтних робіт", - наводяться у повідомленні слова міністра енергетики Германа Галущенка.

Як зазначається в повідомленні, однієї з останніх закупівель за кошти Фонду стане закупівля енергетичного обладнання на загальну суму в EUR4,5 млн для АТ "Херсонобленерго". Серед обладнання - трансформатори, обмежувачі перенапруги, акумуляторні батареї та роз'єднувачі.

"Завдяки цій допомозі енергетики Херсонської області, яку щоденно обстрілює ворог, зможуть швидше відновити енергопостачання для споживачів", - прокоментував глава Міненерго.

Як повідомляла Енергореформа, у Фонд підтримки енергетики України станом на 1 лютого 2023 року надійшло EUR144,366 млн.
 

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