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АНАЛІТИКА

Ворог пошкодив 50% енергетичної інфраструктури України, – Міненерго

 

Унаслідок ворожих обстрілів постраждало близько 50% енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час виступу на міжнародній конференції United for Justice.

"Це цивільна інфраструктура. І її свідоме знищення - серйозний воєнний злочин. Міжнародне гуманітарне право, Женевські конвенції та Додаткові протоколи чітко забороняють напади на цивільні об'єкти, такі як електростанції та електричні мережі", - підкреслив міністр.

Галущенко наголосив, що воєнними злочинцями є військові, які обстрілюють енергетичну інфраструктуру, а також енергетики, які консультують, як заподіяти максимальну шкоду та допомагають окуповувати енергооб'єкти.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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