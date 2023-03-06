Ворог пошкодив 50% енергетичної інфраструктури України, – Міненерго

Унаслідок ворожих обстрілів постраждало близько 50% енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час виступу на міжнародній конференції United for Justice.

"Це цивільна інфраструктура. І її свідоме знищення - серйозний воєнний злочин. Міжнародне гуманітарне право, Женевські конвенції та Додаткові протоколи чітко забороняють напади на цивільні об'єкти, такі як електростанції та електричні мережі", - підкреслив міністр.

Галущенко наголосив, що воєнними злочинцями є військові, які обстрілюють енергетичну інфраструктуру, а також енергетики, які консультують, як заподіяти максимальну шкоду та допомагають окуповувати енергооб'єкти.