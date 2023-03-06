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АНАЛІТИКА

«Укренерго» до 15 березня планує завершити основні роботи з відновлення надійності електропостачання Одеської області

 

НЕК "Укренерго" до 15 березня планує завершення основних заходів щодо відновлення надійності електропостачання Одеської області, розраховуючи при цьому обійтися без додаткових обмежень споживачів, передає Енергореформа.

Про це повідомив голова правління НЕК Володимир Кудрицький.

"До 15 березня плануємо завершити основні роботи з відновлення надійності енергопостачання регіону, тобто для того, щоб відключення того чи іншого елемента мережі не призводило до масштабних обмежень споживання. Плануємо, що ці роботи будуть проводитися без додаткового обмеження споживачів", - сказав Кудрицький під час засідання Конгресу місцевої та регіональної влади при Президентові України, слова якого наводяться у щоденному оновленні компанії у Телеграм-каналі 5 березня.

За його словами, з вівторка, 28 лютого, в Одесі немає відключень - ні через балансові обмеження, ні через мережеві, оскільки внаслідок проведених ремонтів мережа вже здатна пропустити обсяг електроенергії, який потрібний місту та області.

Що стосується загального стану енергосистеми, то дефіцит потужності в ній відсутній вже 3 тижні і не прогнозується, навіть в окремі години є обмеження навантаження об'єктів "зеленої" генерації.

Як зазначили у НЕК, споживання у межах вихідного дня.

Водночас так попередили, що через поривчастий сильний вітер можливі пошкодження в мережах обленерго і пов'язане з цим тимчасове припинення електропостачання.

Як повідомляла Енергореформа, на неділю, 5 березня, "Укренерго" анонсувала початок додаткових ремонтних робіт на енергооб'єктах на Одещині, які дозволять підвищити надійність енергопостачання Одеського регіону, але при цьому попереджала про можливі певні його обмеження.

27 лютого на Одещині сталося аварійне відключення високовольтної лінії, внаслідок чого тимчасово без світла залишилися майже всі райони Одеси та Одеський район.

За два дні до цього "Укренерго" повідомила, що на Одещині знято обмеження в мережах компанії, що діяли після масштабної аварії 4 лютого.

 

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