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Корея передала екскаватори для відновлення енергетичної інфраструктури України
09:18 06.03.2023 |
Республіка Корея передала екскаватори для відбудови українського енергосектору після терористичних атак з боку Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.
За даними прес-служби, у межах гуманітарної допомоги від Республіки Корея в Україну надійшло 4 екскаватори. Ця техніка дозволить пришвидшити виконання ремонтних робіт з відновлення енергетичної інфраструктури.
Загалом за останні три місяці за сприяння Міністерства закордонних справ Республіки Корея в Україну надійшло 10 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою 114,3 тонни.
Для відновлення енергетичного сектору України корейські партнери передали генератори та екскаватори, зазначили в Міненерго.
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