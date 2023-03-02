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АНАЛІТИКА

В енергосистемі зросла доступна потужність, що зменшує ризики виникнення дефіциту – Укренерго

 

В українській енергосистемі зросла доступна потужність, що підвищує її операційну безпеку та зменшує ризики виникнення дефіциту. Споживання покривається українською генерацією та незначним імпортом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК «Укренерго» у Телеграмі.

«Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 19 день поспіль і наразі не прогнозується. Зросла доступна потужність в енергосистемі, що підвищує її операційну безпеку та зменшує ризики виникнення дефіциту. Споживання відповідає рівню робочого дня і стабільне протягом тижня», - йдеться в повідомленні.

В Укренерго зазначили, що зараз працюють всі види електростанцій, а також гідроелектростанції, які через водопілля мають відповідний ресурс. Сезонно продовжує зростати генерація з відновлюваних джерел енергії. Триває незначний імпорт електроенергії.

«Енергетики продовжують ремонтні роботи на всіх об'єктах енергосистеми, які раніше зазнали пошкоджень від атак росіян, для збільшення доступної потужності в енергосистемі та підвищення надійності передачі електроенергії та живлення окремих регіонів», - додали в компанії.

Як повідомлялось, за 4,5 місяці 255 ракет та дронів влучили по енергетичній інфраструктурі. З них 214 - по об'єктах високовольтної мережі НЕК «Укренерго».
 

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