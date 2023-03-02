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АНАЛІТИКА

Усі атомні енергоблоки працюють на максимальній потужності – Енергоатом

 

Станом на 2 березня усі атомні енергоблоки, розташовані на підконтрольній Україні території, працюють на максимальній потужності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЕК «Енергоатом» у Телеграмі.

«2 березня всі дев'ять блоків вітчизняних атомних електростанцій на підконтрольній державі території працюють на максимальній наявній потужності. Електроенергія українцям постачається стабільно, її достатньо для задоволення потреб споживачів», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, станом на 2 березня в українській енергосистемі зросла доступна потужність, що підвищує її операційну безпеку та зменшує ризики виникнення дефіциту. Споживання покривається українською генерацією та незначним імпортом.
 

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