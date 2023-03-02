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Найближчим часом Україна може відновити експорт електрики - Укренерго
09:30 02.03.2023 |
Україна уже найближчим часом планує вирішити питання забезпечення електроенергією Одеського регіону, що в перспективі дозволить поновити експорт електроенергії.
Як передає Укрінформ, про це повідомив журналістам член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.
«Питання експорту розглядається, мало того, я думаю, що воно буде прийнято. Тут річ не в тому, коли він розпочнеться, а які будуть передумови. Уряд і Прем‘єр-міністр вважають, що в першу чергу має бути забезпечений внутрішній споживач безперебійною електроенергією. В такому випадку можна піднімати питання експорту», - сказав Бойко.
Він підкреслив, що відмовлятися від ідеї, яка принесла за період з липня по 10 жовтня близько 6 млрд гривень тільки за право використовувати транскордонний перетин, досить не розумно. Але акцент і пріорітет все одно має бути зміщений в сторону внутрішнього споживача.
«Найближчим часом ми очікуємо розв'язання найбільш гострої на сьогодні проблеми - Одеського регіону. Я думаю, це стане тригером, який розблокує питання відновлення експорту», - додав представник Укренерго.
Як повідомлялося, дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній 18 днів і наразі не прогнозується.
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