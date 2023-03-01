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АНАЛІТИКА

ЄС провів безпрецедентну логістичну операцію заради України – Міненерго

ЄС провів безпрецедентну логістичну операцію заради України – Міненерго

 

Україна отримала від Литви потужний силовий автотрансформатор. Його транспортування стало найбільшою логістичною операцією, яка коли-небудь координувалася Механізмом цивільного захисту ЄС, повідомила пресслужба Міненерго в середу.

Трансформатор встановлять на високовольтній підстанції системи передачі електроенергії.

Він трансформує напругу з магістрального до розподільного рівня і може забезпечити живленням до 200 000 домогосподарств.

ЄС провів безпрецедентну логістичну операцію заради України – Міненерго

 

"Ми надзвичайно вдячні нашим литовським друзям за цю вагому допомогу, адже таке обладнання є надважливим для відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури після ворожих обстрілів і забезпечення безперебійного постачання електроенергії українським споживачам", - заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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