ЄС провів безпрецедентну логістичну операцію заради України – Міненерго

Україна отримала від Литви потужний силовий автотрансформатор. Його транспортування стало найбільшою логістичною операцією, яка коли-небудь координувалася Механізмом цивільного захисту ЄС, повідомила пресслужба Міненерго в середу.

Трансформатор встановлять на високовольтній підстанції системи передачі електроенергії.

Він трансформує напругу з магістрального до розподільного рівня і може забезпечити живленням до 200 000 домогосподарств.

"Ми надзвичайно вдячні нашим литовським друзям за цю вагому допомогу, адже таке обладнання є надважливим для відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури після ворожих обстрілів і забезпечення безперебійного постачання електроенергії українським споживачам", - заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.