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ЄС провів безпрецедентну логістичну операцію заради України – Міненерго
13:19 01.03.2023 |
Україна отримала від Литви потужний силовий автотрансформатор. Його транспортування стало найбільшою логістичною операцією, яка коли-небудь координувалася Механізмом цивільного захисту ЄС, повідомила пресслужба Міненерго в середу.
Трансформатор встановлять на високовольтній підстанції системи передачі електроенергії.
Він трансформує напругу з магістрального до розподільного рівня і може забезпечити живленням до 200 000 домогосподарств.
"Ми надзвичайно вдячні нашим литовським друзям за цю вагому допомогу, адже таке обладнання є надважливим для відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури після ворожих обстрілів і забезпечення безперебійного постачання електроенергії українським споживачам", - заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.
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