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Очільник «Нафтогазу» очікує на завершення опалювального сезону на початку квітня
12:56 01.03.2023 |
Голова правління компанії "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявляє, що Україна забезпечена запасами природного газу, але очікує, що опалювальний сезон завершиться на початку квітня.
Про це він повідомив ефірі національного телемарафону, передає Радіо Свобода.
"Коли ми очікуємо, що органи місцевого самоврядування будуть вимикати газ для опалення? Є сподівання, що зможемо це зробити (завершення сезону) на самому початку квітня, але будемо керуватися температурними показниками. Якщо буде холодно, то теплопостачання триватиме. Але маємо усвідомлювати, що в цьому році треба економити", - зазначив Чернишов.
Щодо ціни на природний газ для населення після 1 квітня голова "Нафтогазу" наголосив, що ціна не змінюватиметься впродовж цього опалювального сезону "незалежно від його юридичного або фактичного завершення".
Цьогорічний опалювальний сезон розпочався наприкінці жовтня - на початку листопада 2022 року.
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