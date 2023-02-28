Кабмін готує підвищення тарифів на електроенергію для населення, – голова НКРЕКП

Кілька робочих груп на рівні Кабміну, Міненерго та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розглядають декілька варіантів підвищення тарифів на електроенергію для населення.

Інформацію про це голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський підтвердив у коментарі українській редакції Forbes.

"Тарифи не переглядалися з 2017 року, вони економічно не обґрунтовані та не ринкові", - пояснив голова НКРЕКП необхідність підвищення тарифів.

За словами Ущаповського, концепція лише одна - тарифи потрібно підвищувати, але вона передбачає різні варіанти: може бути модифікована чинна система субсидування незахищених верств населення, переглянуто рівні тарифів залежно від обсягів споживання, змішані варіанти цих схем.

"Фінальне рішення щодо перегляду тарифів в будь-яку сторону - це зона відповідальності уряду", - сказав Ущаповський.

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма підтверджував, що уряд планує підвищити комунальні тарифи для населення.

"Думаю, протягом місяця-двох ми вийдемо з урядом з пропозиціями, баченням цієї системи", - говорив Шурма.

Як повідомлялося, раніше радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко заявляв, що Кабінет міністрів розглядає декілька концепцій підвищення тарифів на електроенергію для населення, ухвалити відповідне рішення планують вже навесні. Він додав, що також планується підвищити ціни на електроенергію для бізнесу.

Нагадаємо, чинні тарифи на електроенергію для населення діють до 31 березня 2023 року. Для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 грн за кВт-год при споживанні до 250 кВт год на місяць та 1,68 грн/кВт год - понад 250 кВт год на місяць.

У серпні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення. Однак він не передбачає мораторію на підвищення тарифів на електроенергію.