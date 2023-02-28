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АНАЛІТИКА

Сім енергоблоків українських АЕС перевели на американське паливо Westinghouse

 

На паливо американської компанії Westinghouse Electric Sweden AB уже переведені сім енергоблоків українських атомних електростанцій, у планах - до 2024 року, мають забезпечуватися усі енергоблоки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДП «НАЕК «Енергоатом» у Телеграмі.

«Сім енергоблоків українських атомних електростанцій, єдиним оператором яких є ДП «НАЕК «Енергоатом», повністю переведені на паливо американської Westinghouse Electric Sweden AB, яка є багаторічним надійним партнером компанії. А з 2024 року цим паливом мають забезпечуватися всі 15 енергоблоків вітчизняних АЕС. Завдяки такому переходу атомна енергетика України набуде остаточної незалежності від російської федерації», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Енергоатом спільно з Westinghouse працює над створенням «внутрішнього» виробництва ядерного палива (ЯП) із застосуванням технології цієї компанії - у нас, в Україні. І це не лише посилить безпеку постачань ЯП на вітчизняні АЕС, а й сприятиме вдосконаленню палива та збільшенню його енерговиділення

Чимало кроків у цьому напрямі вже зроблено. Так, в листопаді 2022 року ДП «НАЕК «Енергоатом» наказом Міненерго був призначений оператором майбутньої ядерної установки з виробництва тепловидільних збірок для реакторів АЕС, а в грудні компанія розробила та погодила дорожню карту проєкту будівництва технологічного комплексу, де ці збірки вироблятимуться.

Уже повністю окреслено графік виконання робіт і триває їхня передпроєктна частина, а введення комплексу в експлуатацію заплановано на 2026 рік.

«Україна стала першою державою на європейському континенті, якій вдалося диверсифікувати постачання ядерного палива для реакторів АЕС!» - наголосив президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

Як повідомлялося, з моменту набуття Україною незалежності єдиним постачальником ядерного палива для наших АЕС із радянських часів залишалося російське АС «ТВЕЛ». Тому ще з 2000 року НАЕК «Енергоатом» розпочав процес диверсифікації постачань ЯП та, обравши альтернативного постачальника - компанію Westinghouse Electric Sweden AB, кваліфікації американських тепловидільних збірок (ТВЗ) для реакторів російського зразка.

Це був тривалий і поступовий процес, але його завершення прискорила війна. З початком повномасштабного вторгнення росії Енергоатом повністю відмовився від тепловидільних збірок країни-агресора.
 

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