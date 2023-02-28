НКРЕКП має намір дозволити виробляти е/е на мобільних електростанціях без отримання ліцензій

Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), має намір звільнити діяльність з виробництва електроенергії на мобільних (автономних) електростанціях від вимог ліцензування на період дії воєнного стану та шість місяців після його скасування в Україні.

Рішення регулятора буде закріплено постановою про внесення змін до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, проєкт якої схвалено на засіданні у вівторок.

"Це початок регуляторної процедури, спрямованої на можливість роботи мобільних електростанцій без ліцензій, тому ми запрошуємо всіх до обговорення та надання пропозицій", - пояснили у Нацкомісії.

Згідно з документом, мобільна (автономна) електростанція - це самохідна або несамохідна електроустановка або група електроустановок, призначена для резервного (аварійного) виробництва електроенергії, яка переміщується або може бути переміщена за допомогою автомобільного, залізничного, морського або внутрішнього водного транспорту.