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ЗАЕС не працює з вересня, українського персоналу залишилось менш як 50% - президент Енергоатому
09:46 28.02.2023 |
Захоплена російськими військовими Запорізька АЕС не працює з вересня минулого року. На станції залишилось 4500 українського персоналу, де в мирний час працювало 11000 людей.
Про це в ефірі Суспільному ТБ сказав президент Енергоатому Петро Котін, передає Укрінформ.
"ЗАЕС починаючи з вересня не працює, не видає електроенергію, а споживає 100 мегават в постійному режимі через одну працюючу лінію. 5-й і 6-й енергоблоки зараз перебувають в так званому гарячому стані, це коли реактор не працює. Інші - в холодному, з них два - в стані ремонту. Станцію обслуговує український персонал, але втрутився росенергоатом, проте їхні фахівці не мають ліцензії, аби експлуатувати енергоблоки, досвіду немає", - сказав він.
За словами Котіна, на станції залишається 4500 українського персоналу. Для порівняння він зазначив, що в мирний час на ЗАЕС працювало 11000 людей.
"На людей постійно чиниться тиск, аби вони підписали договори з росенергоатомом. З 4500 працівників близько 2500 підписали договори з росенергоатомом", - додав Котін.
Щодо електроенергії, яку станція споживає, то вона необхідна для заживлення власних потреб АЕС. Адже ядерний матеріал постійно потрібно охолоджувати, а охолодження здійснюється насосами, які живляться від енергосистеми.
В Енергоатомі розповіли, що окупанти облаштували на ЗАЕС і ремонтну базу, де ремонтують свою військову техніку.
"Цей об'єкт взагалі не передбачено для того, щоб на ньому перебувала військова техніка, але там дуже багато важкої військової техніки. Вони зайняли машзали і першого і другого енергоблоків. Там і військових дуже багато, і зброї", - сказав Котін.
Також він додав, що на даху 5-го енергоблоку загарбники облаштували кулеметні "позиції", а між енергоблоками встановили блокпости (мішки з піском і автоматники).
Котін заявив, що отримав інформацію про те, що три дні тому на завод "Нестандартного обладнання", який входить до "Атоменергомаш" (машинобудівний підрозділ державної корпорації з атомної енергії «Енергоатом»), розташований в 3-4 км від ЗАЕС і фактично входить в санітарно-захисну зону АЕС, окупанти завезли 600 людей, які є військовими курсантами. Вони ховаються у бомбосховищі, очікуючи коли їх відправляють в Донецьку і Луганську область.
Раніше повідомлялось, що ЗАЕС перебуває в тимчасовій окупації з перших днів березня 2022 року. З території промислового майданчика ЗАЕС кожного дня російська армія обстрілює Нікопольський район.
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