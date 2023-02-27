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Імпорт електроенергії в Україну наближається до нуля – Укренерго
11:56 27.02.2023 |
Споживання електроенергії поступово зростає до рівня робочого дня, проте дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується.
Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
Наразі в енергосистемі працюють усі види електростанцій. Крім того, через водопілля активно працюють гідроелектростанції. Імпорт електроенергії наближається до нуля.
Із традиційним зростанням споживання на початку робочого тижня на Одещині далися в знаки наслідки ворожих обстрілів. Через це сталося аварійне відключення окремих елементів системи передачі в регіоні. Ремонтні бригади вже працюють над усуненням пошкоджень та відновленням енергоживлення.
В усіх решта регіонах мережеві обмеження відсутні, графіки відключень не застосовуються.
На всіх енергооб'єктах, які раніше зазнали пошкоджень від ракетних та дронових атак росіян, тривають ремонти для відновлення їх функціоналу та підвищення надійності передачі електроенергії.
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