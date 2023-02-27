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АНАЛІТИКА

ЄС заборонив надавати громадянам РФ потужності для зберігання газу - Боррель

 

ЄС ухвалив рішення запровадити заборону на надання потужностей для зберігання газу для громадян РФ, повідомив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Єврорада запровадила заборону на надання потужностей для зберігання газу громадянам РФ. Виняток - для інфраструктури СПГ", - ідеться в його заяві.

Боррель пояснює, що такі заходи, за задумом Брюсселя, дадуть змогу, зокрема, захистити надійність постачання газу в ЄС.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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