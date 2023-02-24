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Рада прийняла закон про розвиток високоефективної когенерації
17:24 24.02.2023 |
Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкт №4527, який створює умови для розвитку в Україні високоефективної когенерації відповідно до положень Європейського Союзу.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу парламенту.
Законом передбачається надання гарантій походження електричної енергії, виробленої на основі узгодженої ефективності контрольних значень високоефективної когенераційної установки.
«Використання високоефективних установок комбінованого виробництва електричної та теплової енергії дозволить зменшити споживання енергоресурсів, що в результаті призведе до зменшення витрат на енергоносії та скорочення викидів парникових газів», - йдеться в повідомленні.
У ВР зазначили, що тепло, яке виробляється в процесі отримання електроенергії централізованими станціями викидається в атмосферу. З використанням когенераційних установок, вторинне тепло можна використовувати в комунальному господарстві.
Наприклад, для подачі гарячої води або опалення муніципальних будівель, промислових об'єктів, приватних присадибних господарств, ферм, теплиць, які знаходяться неподалік, або побутовим споживачам, якщо відповідна установка приєднана до теплопостачальної інфраструктури.
У когенераційних установках загальний ККД може досягати 95% (42% - ККД вироблення електричної енергії, 43% - ККД вироблення теплової енергії). З цієї причини застосування когенераційних установок є економічно вигідним.
Як повідомлялось, Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №8172, який спрямований на поширення використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, розвитку інфраструктури зарядних станцій та зменшення залежності України від імпорту енергетичних ресурсів.
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