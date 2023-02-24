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АНАЛІТИКА

Україна цьогоріч планує відмовитись від імпорту газу – Чернишов

 

Керівництво НАК «Нафтогаз України» планує втілити амбітний план нинішнього року - відмовитися від імпорту природного газу шляхом збільшення внутрішнього видобутку для задоволення потреб країни, навіть в умовах вторгнення рф.

Про це сказав у інтерв'ю агентству Bloomberg голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов у коментарі, передає Укрінформ.

«План вимагає від Нафтогазу збільшити видобуток на 8%, а від приватних компаній - на 16% цього року в умовах заборони на експорт палива», - пояснив він.

Крім того, за його словами, не передбачається будь-яких територіальних втрат або знищення газовидобувних потужностей, які можуть становити ризик для діяльності.

Зараз економіка України потерпає від війни, а також постійних атак російських сил на цивільну інфраструктуру країни. За словами Чернишова, збитки для нафтогазової інфраструктури України вже становлять близько $1 мільярда.

«Збільшення внутрішнього виробництва є нашою стратегічною метою, і ми повинні самі цим займатися. Це не просто питання бізнесу - це питання виживання та незалежності України», - зауважив він.

Міжнародний валютний фонд наприкінці минулого року підрахував, що в 2023 році Україні потрібно буде закупити 5 млрд кубометрів газу. Подібні розрахунки за найгіршим сценарієм має і Нафтогаз, сказав голова правління.

Як повідомляв Укрінформ, НАК «Нафтогаз України» запропонувала банківському холдингу США J.P. Morgan розглянути можливості співпраці для втілення проєктів зі збільшення видобутку й ефективнішого транспортування та зберігання вуглеводнів, а також у сфері відновлюваної енергетики.
 

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