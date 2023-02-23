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Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній дванадцяту добу поспіль – Укренерго
12:30 23.02.2023 |
Станом на ранок 23 лютого дефіцит потужності в енергосистемі відсутній уже дванадцять діб, але через ворожі обстріли є знеструмлення у прифронтових районах трьох областей.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК «Укренерго» у Фейсбуці.
«Споживання на рівні звичайного робочого дня. Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній дванадцяту добу поспіль і наразі не прогнозується. В енергосистемі працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах і продовжує знижуватися»,- йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.
Через пошкодження мереж операторів системи розподілу, спричинені ворожими обстрілами, є знеструмлення у прифронтових районах Харківської, Запорізької, Херсонської областей. Там, де дозволяє безпекова ситуація, проводяться ремонтні роботи.
В Одесі все ще діють мережеві обмеження, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури. Тому для уникнення перевантаження обладнання, яке залишилося в роботі, застосовуються графіки погодинних відключень.
«На Одещині ремонтні бригади Укренерго посилено працюють над усуненням мережевих обмежень, викликаних значними пошкодженнями основного обладнання підстанцій, які неодноразово були атаковані ракетами та дронами росіян», - додали в компанії.
Як повідомлялося, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі й знаходяться під контролем ворога. Крім того, росіяни з жовтня 2022 року здійснили десятки ракетних та дронових атак на об'єкти магістральних мереж Укренерго, завдавши масштабних і складних пошкоджень. Відновлення функціонала цих об'єктів все ще потребує значних ресурсів та часу.
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