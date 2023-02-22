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АНАЛІТИКА

Електронні декларації за 2021 рік подали лише 28 нардепів, – НАЗК

 

Електронні декларації за 2021 рік подали лише 28 народних депутатів. Загалом українські посадовці заповнили близько 500 тис. декларацій.

Про це під час єдиного телемарафону повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков, передає "Бабель".

За його словами, найбільше декларацій подали чиновники на посадах, не повʼязаних з високими корупційними ризиками - держслужбовці, працівники органів місцевого самоврядування та державних підприємств.

Найменше декларацій надійшло від народних депутатів - лише 28. Також відповідні документи подали тільки два працівники Офісу президента, один високопосадовець Офісу генерального прокурора та один міністр.

Очільник НАЗК сподівається, що Верховна Рада проголосує за законопроєкт № 8071, який відновить процес подання і перевірки електронних декларацій.

Як повідомлялося, у березні 2022 року Національне агентство із запобігання корупції заявило про перенесення кінцевого терміну подання декларацій про доходи на період п
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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