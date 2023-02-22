Дефіциту в енергосистемі немає, але в деяких областях перебої через негоду - Укренерго

У середу, 22 лютого, споживання електроенергії в країні на рівні звичайного робочого дня, дефіциту в системі не прогнозується, однак в деяких областях є перебої з електроенергією через шквальний вітер.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Через пошкодження мереж операторів системи розподілу, спричинені несприятливими погодними умовами (шквальний вітер), без електропостачання залишаються 137 населених пунктів у Київській, Житомирській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях. Ремонтні роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

Ліміти споживання області не отримували. Однак в компанії попереджають, що при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

"В Одесі та Одеському районі залишаються мережеві обмеження через пошкодження обладнання на підстанціях НЕК "Укренерго" внаслідок попередніх ракетних ударів та атак дронами", - додали в Укренерго.

Відтак в регіоні вимушено застосовуються графіки погодинних відключень для уникнення перевантаження обладнання, що залишається в роботі.

Через складність і масштабність пошкоджень відновлення надійного енергопостачання вимагає тривалого часу.