Імпорт е/е зі Словаччини третю добу поспіль – на рівні 230 МВт-год, з Молдови продовжує рости

Імпорт електроенергії зі Словаччини на 21 лютого залишається на рівні понеділка – 231 МВт-год на добу (було 232 МВт-год), імпорт із Молдови продовжує зростати, склавши 583 МВт-год на добу, що на 36% більше за показник першого робочого дня і майже удвічі вище словацького, передає Енергореформа.

Про це свідчать дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E.

Згідно з інформацією на сайті, імпорт із Словаччини йде на потужності 9-11 МВт, із Молдови – 16-29 МВт.

На 21 лютого перетин зі Словаччини приблизно на рівні понеділка бронювали "Д.Трейдінг" (по 350 МВт на всі години), державний енерготрейдер "Енергетична компанія України" (по 9 МВт на всі години), "Августа" (по 6 МВт на всі години) ), "Артлекс-Груп" (по 2 МВт на половину доби), "Ю.Комодітіз" (по 1 МВт на три години доби).

НЕК "Укренерго" на аукціони із розподілу потужності на словацькому напрямку виставила по 600 МВт.

Для імпорту е/е із Молдови по 120 МВт перетину на кожну годину продовжує бронювати "Д. Трейдінг" (всього виставляється 800 МВт).

Обсяг імпорту е/е з Молдови 5-21 лютого складає 4622 МВт-год (за розрахунками Енергореформи згідно з даними сайту ENTSO-E):

Дата Обсяг на добу, МВт-год 05.02.2023 506 06.02.2023 435 07.02.2023 281 08.02.2023 206 09.02.2023 66 10.02.2023 81 11.02.2023 92 12.02.2023 305 13.02.2023 177 14.02.2023 634 15.02.2023 241 16.02.2023 17 17.02.2023 195 18.02.2023 96 19.02.2023 279 20.02.2023 428 21.02.2023 583

Обсяг імпорту е/е зі Словаччини 1-21 лютого складає 135 601 МВт-год (за розрахунками Енергореформи згідно з даними сайту ENTSO-E):

Дата Обсяг на добу, МВт-год 01.02.2023 10508 02.02.2023 9871 03.02.2023 10943 04.02.2023 11310 05.02.2023 11159 06.02.2023 9949 07.02.2023 9865 08.02.2023 9939 09.02.2023 9968 10.02.2023 9659 11.02.2023 7267 12.02.2023 6872 13.02.2023 6712 14.02.2023 6188 15.02.2023 3028 16.02.2023 146 17.02.2023 711 18.02.2023 815 19.02.2023 228 20.02.2023 232 21.02.2023 231

У січні поставки із Словаччини склали 59573 МВт-год: