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АНАЛІТИКА

Імпорт е/е зі Словаччини третю добу поспіль – на рівні 230 МВт-год, з Молдови продовжує рости

 

Імпорт електроенергії зі Словаччини на 21 лютого залишається на рівні понеділка – 231 МВт-год на добу (було 232 МВт-год), імпорт із Молдови продовжує зростати, склавши 583 МВт-год на добу, що на 36% більше за показник першого робочого дня і майже удвічі вище словацького, передає Енергореформа.

Про це свідчать дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E.

Згідно з інформацією на сайті, імпорт із Словаччини йде на потужності 9-11 МВт, із Молдови – 16-29 МВт.

На 21 лютого перетин зі Словаччини приблизно на рівні понеділка бронювали "Д.Трейдінг" (по 350 МВт на всі години), державний енерготрейдер "Енергетична компанія України" (по 9 МВт на всі години), "Августа" (по 6 МВт на всі години) ), "Артлекс-Груп" (по 2 МВт на половину доби), "Ю.Комодітіз" (по 1 МВт на три години доби).

НЕК "Укренерго" на аукціони із розподілу потужності на словацькому напрямку виставила по 600 МВт.

Для імпорту е/е із Молдови по 120 МВт перетину на кожну годину продовжує бронювати "Д. Трейдінг" (всього виставляється 800 МВт).

Обсяг імпорту е/е з Молдови 5-21 лютого складає 4622 МВт-год (за розрахунками Енергореформи згідно з даними сайту ENTSO-E):

Дата Обсяг на добу, МВт-год
05.02.2023   506
06.02.2023 435
07.02.2023 281
08.02.2023 206
09.02.2023 66
10.02.2023 81
11.02.2023 92
12.02.2023 305
13.02.2023 177
14.02.2023 634
15.02.2023 241
16.02.2023 17
17.02.2023 195
18.02.2023 96
19.02.2023 279
20.02.2023 428
21.02.2023 583

Обсяг імпорту е/е зі Словаччини 1-21 лютого складає 135 601 МВт-год (за розрахунками Енергореформи згідно з даними сайту ENTSO-E):

Дата Обсяг на добу, МВт-год
01.02.2023 10508
02.02.2023 9871
03.02.2023 10943
04.02.2023   11310
05.02.2023 11159
06.02.2023 9949
07.02.2023 9865
08.02.2023 9939
09.02.2023 9968
10.02.2023 9659
11.02.2023 7267
12.02.2023 6872
13.02.2023 6712
14.02.2023 6188
15.02.2023 3028
16.02.2023 146
17.02.2023 711
18.02.2023 815
19.02.2023 228
20.02.2023 232
21.02.2023 231

У січні поставки із Словаччини склали 59573 МВт-год: 

Дата Обcяг на добу,

МВт-год
15.01.2023   655
20.01.2023 220
21.01.2023 6963
22.01.2023 6672
25.01.2023 99
26.01.2023 3813
27.01.2023 7368
28.01.2023 9296
29.01.2023 9284
30.01.2023 7893
31.01.2023 7310
 

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