Імпорт е/е зі Словаччини третю добу поспіль – на рівні 230 МВт-год, з Молдови продовжує рости

Імпорт електроенергії зі Словаччини на 21 лютого залишається на рівні понеділка – 231 МВт-год на добу (було 232 МВт-год), імпорт із Молдови продовжує зростати, склавши 583 МВт-год на добу, що на 36% більше за показник першого робочого дня і майже удвічі вище словацького, передає Енергореформа.
Про це свідчать дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E.
Згідно з інформацією на сайті, імпорт із Словаччини йде на потужності 9-11 МВт, із Молдови – 16-29 МВт.
На 21 лютого перетин зі Словаччини приблизно на рівні понеділка бронювали "Д.Трейдінг" (по 350 МВт на всі години), державний енерготрейдер "Енергетична компанія України" (по 9 МВт на всі години), "Августа" (по 6 МВт на всі години) ), "Артлекс-Груп" (по 2 МВт на половину доби), "Ю.Комодітіз" (по 1 МВт на три години доби).
НЕК "Укренерго" на аукціони із розподілу потужності на словацькому напрямку виставила по 600 МВт.
Для імпорту е/е із Молдови по 120 МВт перетину на кожну годину продовжує бронювати "Д. Трейдінг" (всього виставляється 800 МВт).
Обсяг імпорту е/е з Молдови 5-21 лютого складає 4622 МВт-год (за розрахунками Енергореформи згідно з даними сайту ENTSO-E):
|Дата
|Обсяг на добу, МВт-год
|05.02.2023
|506
|06.02.2023
|435
|07.02.2023
|281
|08.02.2023
|206
|09.02.2023
|66
|10.02.2023
|81
|11.02.2023
|92
|12.02.2023
|305
|13.02.2023
|177
|14.02.2023
|634
|15.02.2023
|241
|16.02.2023
|17
|17.02.2023
|195
|18.02.2023
|96
|19.02.2023
|279
|20.02.2023
|428
|21.02.2023
|583
Обсяг імпорту е/е зі Словаччини 1-21 лютого складає 135 601 МВт-год (за розрахунками Енергореформи згідно з даними сайту ENTSO-E):
|Дата
|Обсяг на добу, МВт-год
|01.02.2023
|10508
|02.02.2023
|9871
|03.02.2023
|10943
|04.02.2023
|11310
|05.02.2023
|11159
|06.02.2023
|9949
|07.02.2023
|9865
|08.02.2023
|9939
|09.02.2023
|9968
|10.02.2023
|9659
|11.02.2023
|7267
|12.02.2023
|6872
|13.02.2023
|6712
|14.02.2023
|6188
|15.02.2023
|3028
|16.02.2023
|146
|17.02.2023
|711
|18.02.2023
|815
|19.02.2023
|228
|20.02.2023
|232
|21.02.2023
|231
У січні поставки із Словаччини склали 59573 МВт-год:
|Дата
|Обcяг на добу,
МВт-год
|15.01.2023
|655
|20.01.2023
|220
|21.01.2023
|6963
|22.01.2023
|6672
|25.01.2023
|99
|26.01.2023
|3813
|27.01.2023
|7368
|28.01.2023
|9296
|29.01.2023
|9284
|30.01.2023
|7893
|31.01.2023
|7310