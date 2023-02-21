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Енергосистема працює стабільно, є резерв потужності - Міненерго
12:51 21.02.2023 |
У вівторок, 21 лютого, енергосистема продовжує працювати стабільно з резервом потужності.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, сьогодні генерація повністю забезпечує потреби споживачів в електроенергії, маючи достатній резерв потужності для зростаючого попиту.
У міністерстві додали, що протягом останньої доби сильними поривами вітру пошкоджено лінії електропередачі в центральних та західних регіонах країни.
Найбільші пошкодження у Хмельницькій області, де знеструмлено близько 18 тисяч споживачів.
Відновити електропостачання на Хмельниччині планують до кінця дня.
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