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АНАЛІТИКА

Енергосистема працює стабільно, є резерв потужності - Міненерго

 

У вівторок, 21 лютого, енергосистема продовжує працювати стабільно з резервом потужності.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, сьогодні генерація повністю забезпечує потреби споживачів в електроенергії, маючи достатній резерв потужності для зростаючого попиту.

У міністерстві додали, що протягом останньої доби сильними поривами вітру пошкоджено лінії електропередачі в центральних та західних регіонах країни.

Найбільші пошкодження у Хмельницькій області, де знеструмлено близько 18 тисяч споживачів.

Відновити електропостачання на Хмельниччині планують до кінця дня.
За матеріалами: Економічна правда
 

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