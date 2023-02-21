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АНАЛІТИКА

Завтра вимірюватимуть споживання електроенергії на Київщині – світло не відключатимуть

 

Завтра, 21 лютого, в Київській області будуть проводити заміри споживання електроенергії, тому графіки відключень застосовуватися не будуть.

Це допоможе визначити актуальні показники споживання для більш точного формування лімітів, повідомили в "Укренерго".

"Однак через пошкодження мереж "Укренерго" в частині Бучанського, Фастівського та Обухівського районів можуть відбуватись стабілізаційні відключення за графіком", - додали в компанії.

Перевірити статус відключень можна на сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі. Електропостачання може зникнути через локальну аварію або через мережеві обмеження.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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