США передадуть Україні 10 млн доларів на підтримку енергетичної інфраструктури

Сполучені Штати передадуть Україні 10 млн доларів для підтримки енергетичної інфраструктури.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.

"Я санкціоную виділення додаткових 10 млн доларів на підтримку наших поточних зусиль з надання надзвичайної допомоги для підтримки енергетичної інфраструктури України в робочому стані перед безперервними ракетними і безпілотними атаками Росії", - заявив він.

У свою чергу, президент США Джо Байден підписав указ, яким розпорядився виділити до 10 млн доларів для надання допомоги Україні.