Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США передадуть Україні 10 млн доларів на підтримку енергетичної інфраструктури

 

Сполучені Штати передадуть Україні 10 млн доларів для підтримки енергетичної інфраструктури.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.

"Я санкціоную виділення додаткових 10 млн доларів на підтримку наших поточних зусиль з надання надзвичайної допомоги для підтримки енергетичної інфраструктури України в робочому стані перед безперервними ракетними і безпілотними атаками Росії", - заявив він.

У свою чергу, президент США Джо Байден підписав указ, яким розпорядився виділити до 10 млн доларів для надання допомоги Україні.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,0242
  0,1865
 0,48

Курс обміну валют на вчора, 11:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3290  0,02 0,04 40,0379  0,01 0,02
EUR 41,5369  0,06 0,14 42,5048  0,08 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес