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США передадуть Україні 10 млн доларів на підтримку енергетичної інфраструктури
22:42 20.02.2023 |
Сполучені Штати передадуть Україні 10 млн доларів для підтримки енергетичної інфраструктури.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.
"Я санкціоную виділення додаткових 10 млн доларів на підтримку наших поточних зусиль з надання надзвичайної допомоги для підтримки енергетичної інфраструктури України в робочому стані перед безперервними ракетними і безпілотними атаками Росії", - заявив він.
У свою чергу, президент США Джо Байден підписав указ, яким розпорядився виділити до 10 млн доларів для надання допомоги Україні.
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