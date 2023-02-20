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АНАЛІТИКА

Меморандум з Westinghouse передбачає будівництво дев’яти атомних енергоблоків – Галущенко

 

Проєкт побудови енергоблоків на українських атомних станціях американською компанією Westinghouse є стратегічною перспективою та знаходиться у стадії реалізації.

Про це сказав на брифінгу за результатами робочої поїздки на Харківщину 20 лютого міністр енергетики Герман Галущенко, передає кореспондент Укрінформу.

«Цей проєкт є, він підписаний. Дійсно, він є у стадії реалізації. Ми прийняли відповідне рішення щодо підготовки проєктної документації щодо цього. Меморандум передбачає побудову 9 таких блоків, але зараз ми говоримо про перший етап - два блоки вперше за американською технологією компанії Westinghouse. Це ті блоки, які компанія Westinghouse виготовляє, вони високої потужності», - сказав міністр.

Він наголосив, що зведення одного блока займає до 5 років.

«Надалі ми будемо виводити з експлуатації старі російські технології, це ми будемо робити. Але це не розв'яже питання на наступний опалювальний сезон (через ракетні удари рф по енергетичній інфраструктурі - ред.), тому ми говоримо, що це стратегія», - сказав Галущенко.

Як повідомлялося, восени 2021 року Енергоатом та американська Westinghouse Electric Company підписали меморандум про будівництво п'яти енергоблоків АЕС в Україні, а влітку 2022-го - підписали угоди про збільшення енергоблоків, які будуватимуться за технологією AP 1000 в Україні, до дев'яти.

У липні 2022 року стало відомо, що з Westinghouse підписано контракт на розробку оновленого техніко-економічного обґрунтування будівництва двох блоків AP1000 на Хмельницькій АЕС.
 

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