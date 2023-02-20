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Дефіциту електроенергії немає і наразі не прогнозується, – «Укренерго»
11:56 20.02.2023 |
Споживання електроенергії поступово збільшується, як і завжди на початку робочого тижня. Водночас дефіциту потужності в енергосистемі немає і наразі не прогнозується.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Зазначається, що наразі працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Зокрема, через сприятливі погодні умови та поступове зростання світлового дня збільшилась робота електростанцій з відновлюваних джерел енергії.
Водночас імпорт електроенергії наближається до нульових значень внаслідок стабілізації електропостачання в країні.
"Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту в потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень", - попередили в компанії.
При цьому, виміри фактичного споживання проводяться відповідно до графіка у Львівській та Одеській областях.
В Одеському районі та в Одесі виміри будуть проводитись з урахуванням обсягів обмежень під час застосування графіків погодинних відключень, що пов'язано з мережевими обмеженнями, які наразі все ще існують.
Міністр енергетики Герман Галущенко також наголосив, що 20 лютого енергосистема працюватиме з резервом потужності.
За його словами, у перший робочий день тижня, незважаючи на збільшення обсягів споживання, генерація продовжує стабільно виробляти електроенергію, із резервом забезпечуючи потреби споживачів.
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