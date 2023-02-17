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АНАЛІТИКА

На вихідні відключень не прогнозують - Міненерго повідомляє про резерв у мережі

 

У Міністерстві енергетики прогнозують, що на вихідних завдяки зменшенню споживання та достатньому рівню генерації енергосистема України працюватиме з резервом потужності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

«Сьогодні та у вихідні генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання. Завдяки зменшенню попиту матимемо резерв потужності», - підкреслили в міністерстві.

Зазначається, що в Одеській області у зв'язку з ремонтами мереж можливі стабілізаційні відключення, але вже менші за тривалістю, ніж раніше.

Крім того, у Харківській області за останню добу після відновлювальних ремонтів мереж заживлено ще близько 2 тисяч споживачів.

Як повідомлялося, Україна у найближчій перспективі може відмовитися від імпорту електроенергії, якщо і надалі вироблятиме достатньо, щоб покрити потреби споживачів.
За матеріалами: Українські Новини
 

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