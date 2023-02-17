Фінансові новини
- |
- 17.02.23
- |
- 16:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
На вихідні відключень не прогнозують - Міненерго повідомляє про резерв у мережі
15:57 17.02.2023 |
У Міністерстві енергетики прогнозують, що на вихідних завдяки зменшенню споживання та достатньому рівню генерації енергосистема України працюватиме з резервом потужності.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міненерго.
«Сьогодні та у вихідні генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання. Завдяки зменшенню попиту матимемо резерв потужності», - підкреслили в міністерстві.
Зазначається, що в Одеській області у зв'язку з ремонтами мереж можливі стабілізаційні відключення, але вже менші за тривалістю, ніж раніше.
Крім того, у Харківській області за останню добу після відновлювальних ремонтів мереж заживлено ще близько 2 тисяч споживачів.
Як повідомлялося, Україна у найближчій перспективі може відмовитися від імпорту електроенергії, якщо і надалі вироблятиме достатньо, щоб покрити потреби споживачів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кривавий птах: У Росії Ашан підтримує військових та допомагає мобілізувати співробітників - The Insider
ТОП-НОВИНИ
|США підтримують завдання ударів по військових об'єктах Росії у Криму, - Держдеп
|Парламент Норвегії погодив багаторічну програму підтримки для України майже на 7 млрд євро
|Порятунок рядового Резнікова. Як Міноборони купуватиме яйця по-новому
|Вперше з початку війни. В Україну прибув глава МЗС Ізраїлю Елі Коен
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|АРМА у січні розшукало активів майже на півтора мільярда
|На вихідні відключень не прогнозують - Міненерго повідомляє про резерв у мережі
|Засідання в режимі онлайн. Уряд схвалив проєкт закону про цифровізацію суду
|За тиждень із українських портів вийшли 25 суден із майже мільйоном тонн зерна
|Голова ВС каже, що є пропозиція розглядати справи про захист інвестицій в окремому суді
|США започаткували проєкт для підвищення підзвітності Рахункової палати України
Бізнес
|Штучний інтелект понад 17 годин керував винищувачем F-16 VISTA
|Маск заявив, що супутники Starlink продовжують працювати в Україні у повному обсязі
|Google навчатиме німців розрізняти фейки
|Слідом за Xiaomi компанію Microsoft викрили на збиранні величезних обсягів даних та надсиланні стороннім одержувачам
|Смартфони Xiaomi, OnePlus та realme збирають і передають інформацію незалежно від налаштувань конфіденційності
|Нових змін у роботі Starlink в Україні немає
|OnePlus анонсував перший планшет, який називається просто Pad, та механічну клавіатуру — теж першу