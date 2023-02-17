Споживання е/е у п'ятницю знизилося, дефіцит не прогнозується - «Укренерго»

Споживання електроенергії у п'ятницю, 17 лютого, відповідає рівню робочого дня, але дещо нижче, ніж у четвер, повідомила НЕК "Укренерго".

"Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній протягом усього робочого тижня і поки що не прогнозується. Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття наявного споживання", - йдеться у щоденному оновленні "Укренерго" у телеграм-каналі.

Там зазначили, що працюють усі види електростанцій, переважно в денний час активно працює ВДЕ-генерація. Імпорт електроенергії незначний через стабілізацію електропостачання країни.

"Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання в області на сьогодні не доводилися. Але при зростанні споживання можливе застосування відключень. Вимірювання фактичного споживання проводяться відповідно до графіка в Києві та Чернівецькій області", - описав ситуацію системний оператор.

При цьому він зазначив, що через мережеві обмеження вчора споживання обмежувалося у Києві, Київській та Житомирській областях.

В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є мережеві обмеження. Водночас зростає активність бізнесу, в результаті чого зростає і споживання Одеси. Щоб уникнути перевантаження обладнання, застосовуються графіки погодинних відключень, уточнили в НЕК.

Як повідомлялося, раніше цього дня глава Міненерго Герман Галущенко повідомив, що на сьогодні та на вихідні прогнозується резерв потужності в енергосистемі. При цьому очікується, що в Одесі відключення будуть менш тривалими, ніж раніше.